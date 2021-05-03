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سنقاتل للفوز بالليجا.. تصريح مثير من نجم برشلونة

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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بدا مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، راضياً للغاية عن الفوز الذي حققه فريقه اليوم الأحد على فالنسيا خارج الديار 3-2، موضحاً أنه انتصار مهم لهم ليتمكنوا من مواصلة القتال على لقب "الليغا".

قال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء المباراة: "هدف التواجد هنا حتى النهاية كان هدفنا منذ بداية الموسم، وبشكل أكبر عقب نهاية الدور الأول".

وأضاف: "كانت مباراة مشابهة لمواجهة فياريال، أحرزوا في شباكنا أولاً على الرغم من سيطرتنا، ولكن الفريق واصل العمل الجيد ونجح في التسجيل على الرغم من أن هدف كارلوس سولير جعلنا نعاني حتى نهاية اللقاء".

وأشار مدافع البرسا إلى أن الفريق يحظى بديناميكية جيدة للغاية، ومع ذلك أقر بأن الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام غرناطة ألحقت بهم ضرراً كبيراً.

وأكد بيكيه أنهم سيواجهون أتلتيكو مدريد بهدف وحيد فقط وهو الفوز، وانتظار ما سيحدث فيما بعد مع كل من ريال مدريد وإشبيلية.

ويحتل "الروخيبلانكوس" حالياً صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة، ويليه "الميرينغي" وبرشلونة 74 نقطة لكل منهما، ثم إشبيلية 70 نقطة.

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