للاطمئنان على سير العمل.. رئيس مدينة قنا يتفقد المخبز الآلي



تفقد أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، سير الأعمال بالمخبز الآلي بمنطقة الهلال بمدينة قنا، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين حيث شدد على ضرورة الإلتزام بالتدابير الاحترازية واللازمة لمواجهة فيروس كورونا



والجدير بالذكر أن المخبز الآلي يستهلك 40 جوال دقيق يوميًا، وينتج 29 ألف رغيف خبز بلدي، وتبدأ مواعيد العمل بشهر رمضان من الساعة 8 صباحًا حتي نفاذ الكمية.