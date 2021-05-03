قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل محمود عبدالمنعم كهربا في خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ولم يظهر كهربا بالشكل المطلوب بعد عودته من الإيقاف رغم حصوله على العديد من الفرص، سواء بشكل أساسي أو احتياطي، مما جعل موسيماني يفكر في رحيله بشكل نهائي.





ويغيب كهربا عن لقاء الأهلي أمام غزل المحلة اليوم الاثنين، لشعوره ببعض الإجهاد العضلي الذي تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للمارد الأحمر أمس الأحد.





ويلتقي الفريق الأحمر مع غزل المحلة على استاد الأخير، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



