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ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
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سيغيب نجم ريال مدريد الإسباني عن مواجهة تشيلسي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، بسبب إصابة عضلية.

وقال ريال يوم الاثنين إن لاعب رافائيل فاران أصيب في عضلات الفخذ اليمنى خلال الفوز 2-صفر على أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني وخرج بين الشوطين.

وذكرت صحيفة "أس" أن فاران سيغيب لنحو 10 أيام ولن يتمكن أيضا من المشاركة أمام إشبيلية المنافس على لقب الدوري المحلي يوم الأحد وأمام غرناطة يوم الخميس التالي.

وغاب فاران عن مباراتي دور الثمانية ضد ليفربول بسبب عدوى كورونا، لكنه أكمل اللقاء خلال التعادل 1-1 مع تشيلسي في مدريد الأسبوع الماضي.

كما يفقد ريال جهود المدافعين داني كارفخال ولوكاس فاسكيز لكن من الممكن أن يستعيد الظهير الأيسر الأساسي فيرلان ميندي والقائد سيرجيو راموس بعد خوض حصة تدريبية كاملة يوم الاثنين.

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