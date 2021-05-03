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المعارضة التركية تهاجم أردوغان بسبب تدهور الوضع الصحي

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
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قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو:  «إن الذين في القصر يريدون وقوع الحوادث، حتى يخرج أفراد الشرطة للشوارع، ويريدون أن يموت العديد من الناس حتى يفرضوا حالة الطوارئ في البلاد» 

 

وفي بث مباشر على قناة «كارت تي في» التركي، وعد كليتشدار أوغلو، من خلال حديثه إلى الصحفي التركي، ظافر أربكرلي، بأن يقوم هو وحزبه بحل مشكلة اللقاح حالما أعطاه القصر الفرصة لذلك.

 

 

وقال: «أدعو القصر لأن يأذن لبلديات حزب الشعب الجمهوري لتحل مسألة اللقاحات. سنحضر اللقاح في الوقت المحدد، ونقوم بتطعيم الجميع. ولقد تحدثت إلى رؤساء البلديات، سنحل هذه المشكلة».

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