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القصة الكاملة لتصريحات صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أثار الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي،  الجدل حول مستقبله مع الفريق، لتظهر توقعات لأول مرة منذ انضمامه للكتيبة الحمراء قادماً من روما الإيطالي، بشأن إمكانية رحيل اللاعب صاحب الـ28 عاماً والتي زادت بتأكيد الأخير على أن إدارة ليفربول لم تفاتحه بعد بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2023.

وكانت تصريحات  صلاح للعديد من الشبكات الاخبارية أهم برهان على إمكانية رحيله عن الريدز وكان أخرها لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "لا أحد في النادي يتحدث معي عن الأمر(التجديد)، ولا أحد في النادي يتحدث معي عن أي شيء لذلك لا أعلم".



وفيما يتعلق برغبته كشف صلاح لصحيفة "آس" الإسبانية عند سؤاله عن إمكانية اللعب في الدوري الإسباني: "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلًا"، وهو التصريح الذي أثار جدلاً واسعا.



وكانت كل هذه التصريحات وغيرها بداية الشرارة والتي جعلت صلاح ولأول مرة غير مستقر في ليفربول، وظهر ذلك في أكثر من مناسبة خلال موسم واحد، مما يزيد من التكهنات بشأن مستقبله مع بطل الدوري الإنجليزي.

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ليفربول صلاح برشلونة الدوري المصري

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