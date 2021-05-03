بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على حالة الطقس غدا 22 رمضان

حذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدا الثلاثاء اليوم الـ 22 من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد طقسا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء





وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



