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الليلة.. إنجي المقدم تتحدث عن "الاختيار2" و"هجمة مرتدة" في "نجوم أف.إم"

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحل الفنانة إنجي المقدم، اليوم الأحد، ضيفة علي برنامج "نجوم رمضان أقربلك"، الذي تقدمه المذيعة إنجي على، في إذاعة "نجوم أف.إم" في الساعة العاشرة مساءً، لتتحدث عن كواليس دورها في مسلسل "الاختيار2”، وتعاونها مع النجوم كريم عبد العزيز واحمد مكي واصعب المشاهد التي مرت عليها.

وتحكي "المقدم"، عن دورها في مسلسل "هجمة مرتدة" مع لللنان أحمد عز، كما تكشف ايضا خلال الحلقة عن اعملها السينمائية المقررة عرضها خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان برنامج "نجوم رمضان اقربلك" يذاع يومياً عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وتقدمه المذيعة إنجي على، الساعة العاشرة مساءً.

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