الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام القادمة.. موجة حارة يعقبها انخفاض الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 3 مايو 2021 إلى السبت 8 مايو 2021:





- يوم الإثنين 3 مايو:-





طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.





نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.





- يوم الثلاثاء 4 مايو:





نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء





- يوم الأربعاء 5 مايو:





نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة





- الخميس 6 مايو:





يشهد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء





نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.





- يوم الجمعة 7 مايو:





نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.





- يوم السبت 8 مايو:



