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التنمية المحلية تناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية تلقى تقريرا من غرفة عمليات الوزارة المرتبطة بغرف العمليات بالمحافظات المصرية، مشددًا على أن جميع المحافظات شهدت إغلاقا تاما للحدائق والمتنزهات والملاهي وتعليق الرحلات النيلية وإغلاق الشواطئ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المحافظين ونوابهم قاموا على مدار اليوم بجولات ميدانية لمتابعة الوضع على أرض الواقع ورصد أي مخالفات في هذا الشأن، ناك استمرار لهذه الجولات بعد الإفطار على الكافيهات والمطاعم للتأكيد على الالتزام بالقرارات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحد من انتشار الوباء.

وناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عبر مواقع التواصل وعبر رقم الواتس آب 01150606783، على مدار الساعة للإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا يتم رصدها.

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