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صحة قنا: تكثيف أعمال مكافحة ناقلات الأمراض المعدية أثناء الاعياد

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، برعاية المهندسة وفاء حجاجي، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بأعمال مكثفة من أجل القضاء على مسببات الأمراض من الحشرات والبعوض بمدينة نجع حمادي..
حيث قامت بأعمال الترصد الحشري للحشرات الطائرة والزاحفة وخاصة الذباب والبعوض وتصنيف البعوض حسب نوعه، في إطار اهتمامات مديرية الشؤون الصحية بقنا وعلى رأسها الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بالقضاء على الحشرات الطائرة والزاحفة والتي تسبب انتقال الأمراض وخصوصا ايام الأعياد.
من جانبها ذكرت المهندسة وفاء أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض تسعي دائما على القضاء على تلك الحشرات والتي تسبب العديد من الأمراض للمواطنين، حيث تمت المكافحة لكل هذه الأنواع من الحشرات بالمبيدات المخصصة بأجهزة الضباب والرزاز والرشاشات اليدوية والمصايد.

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