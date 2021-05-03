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نجم الزمالك ينهي الجدل حول رحيله

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم عبدالله جمعة نجم فريق الزمالك، موقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء برغبته في توقيع عقده الجديد على بياض، وأنه لن يرحل عن القلعة البيضاء إلا بموافقة النادي.

وقال عبدالله في تصريحات تليفزيونية  خلال ظهوره على قناة (إم بي سي مصر) :" مستعد للتوقيع على بياض لنادي الزمالك في أي وقت لتجديد عقدي، توقيع العقد سيكون في شهر يونيو، وشرف لي التواجد في نادي الزمالك، بالطبع أتمنى الاحتراف ولكن لن أرحل عن الفريق سواء داخل أو خارج مصر إلا بموافقة النادي وبالفعل كانت هناك عروض وتم رفضها".

ويمتد عقد عبدالله جمعة مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل، ووصل للاعب في الموسم الماضي عدد من العروض إلا أنه تم رفضها لتمسك النادي باللاعب.

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عبدالله جمعه الزمالك وبيراميدز الزمالك

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