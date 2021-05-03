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نائب المحافظ يترأس حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى الأحياء، قام المهندس عمرو عثمان يترأس حملة مكبرة بأحياء العرب والشرق والمناخ للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء وإغلاق الشواطىء والحدائق والمتنزهات، رافقه خلالها العقيد شادي محروس قائد شرطة مرافق بورسعيد والدكتور منصور البكري رئيس المناخ ورئيس حي شرق وضباط ادارة شرطة مرافق بورسعيد

وشدد نائب المحافظ علي الالتزام التام بكافة قرارات مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث تم التنبيه على المواطنين واصحاب المحال العامة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتطبيق الاجراءات الاحترازية، مؤكدا على توقيع العقوبات على المخالفين
نائب المحافظ يترأس حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية
نائب المحافظ يترأس حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية
نائب المحافظ يترأس حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية
نائب المحافظ يترأس حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية
نائب المحافظ يترأس حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية
نائب المحافظ يترأس حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية
نائب المحافظ يترأس حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية
نائب المحافظ يترأس حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية
نائب المحافظ يترأس حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية
نائب المحافظ يترأس حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية

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