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جوارديولا: سنواجه باريس سان جيرمان من أجل التأهل إلى نهائي الأبطال

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مواجهة فريقه غدًا أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"من دواعي سروري أن أكون هنا في نصف النهائي، بالنسبة لمعظمنا هذه هي المرة الأولى وسنقدم مباراة جيدة للفوز والتأهل للنهائي".

وأضاف :"أعلم ما الذي نلعب من أجله ، في هذه المباريات، لا تحتاج إلى الكثير من المشاعر كن هادئًا وأعلم ما يجب عليك فعله، لست مضطرًا لإخبار أي شخص، اللاعبين، الغرفة الخلفية، الطاقم، الطباخين ، الجميع يعرف مدى أهمية ذلك".

وتابع :"أعرف ما الذي سيفعلونه ، الرغبة في الوصول إلى نهائي دوري الابطال ، نحن نركز على أنفسنا ، نلتزم ببعضنا البعض في اللحظات السيئة ، نعاني معًا ، نحاول فرض سيطرتنا وندافع جيدًا ، ونتحلى بالصبر ، ونحاول تسجيل الأهداف".

وزاد :"كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها وفي معظم الأوقات عليك القيام بذلك ، غدًا ، في اللحظات السيئة أعلم اننا سنرد بشكل جيد ، نحن نعلم ما يتعين علينا القيام به للوصول إلى النهائي.".

وأشار :"باريس فريق غير عادي ، والجميع يعرف ذلك ، يمكنهم فعل شيء لا يتوقعه أحد والفوز به أنظر إلى صفاتهم".

وأوضح :"في نفس الوقت نحن نعلم كم يمكننا أن نكون جيدين ، وغدًا في الساعة 8 مساءً يجب أن نكون هناك ونفعل ذلك مرة أخرى ( الفوز ) ، الأمر ليس معقدًا".

وأردف :" أنا متفائل بشكل لا يصدق ، أنا أكثر هدوءًا من قبل ، تدرب اللاعبون جيدًا اليوم وأمس ، الكل يريد المساعدة ، انا ألقي نظرة كما تعلمون جودة الخصم.".

واستطرد :"مباراة الاياب في دور نصف النهائي دائما أصعب مباراة أكثر صعوبة من النهائي، نحن نتحكم في عواطفنا لنفعل بالضبط ما يتعين علينا القيام به ، نحاول إقناع اللاعبين بأن هذه هي أفضل طريقة للفوز بهذه المباراة".

وعن احتمالية مشاركة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان من عدمها رد قائلا :"بالتأكيد سوف يلعب، أنا اتطلع لمشاركته من أجل كرة القدم، من أجل المباراة ذاتها ، آمل أن يتمكن من اللعب".

واختتم تصريحاته :"ممتن لوجودي في هذا الدور، ونريد تقديم مباراة جيدة غداً.

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