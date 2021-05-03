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جوارديولا: سنواجه باريس سان جيرمان من أجل التأهل إلى نهائي الأبطال
الإثنين 03/مايو/2021 - 04:45 م
علي نبوي
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تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مواجهة فريقه غدًا أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف دوري أبطال أوروبا.
وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"من دواعي سروري أن أكون هنا في نصف النهائي، بالنسبة لمعظمنا هذه هي المرة الأولى وسنقدم مباراة جيدة للفوز والتأهل للنهائي".
وأضاف :"أعلم ما الذي نلعب من أجله ، في هذه المباريات، لا تحتاج إلى الكثير من المشاعر كن هادئًا وأعلم ما يجب عليك فعله، لست مضطرًا لإخبار أي شخص، اللاعبين، الغرفة الخلفية، الطاقم، الطباخين ، الجميع يعرف مدى أهمية ذلك".
وتابع :"أعرف ما الذي سيفعلونه ، الرغبة في الوصول إلى نهائي دوري الابطال ، نحن نركز على أنفسنا ، نلتزم ببعضنا البعض في اللحظات السيئة ، نعاني معًا ، نحاول فرض سيطرتنا وندافع جيدًا ، ونتحلى بالصبر ، ونحاول تسجيل الأهداف".
وزاد :"كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها وفي معظم الأوقات عليك القيام بذلك ، غدًا ، في اللحظات السيئة أعلم اننا سنرد بشكل جيد ، نحن نعلم ما يتعين علينا القيام به للوصول إلى النهائي.".
وأشار :"باريس فريق غير عادي ، والجميع يعرف ذلك ، يمكنهم فعل شيء لا يتوقعه أحد والفوز به أنظر إلى صفاتهم".
وأوضح :"في نفس الوقت نحن نعلم كم يمكننا أن نكون جيدين ، وغدًا في الساعة 8 مساءً يجب أن نكون هناك ونفعل ذلك مرة أخرى ( الفوز ) ، الأمر ليس معقدًا".
وأردف :" أنا متفائل بشكل لا يصدق ، أنا أكثر هدوءًا من قبل ، تدرب اللاعبون جيدًا اليوم وأمس ، الكل يريد المساعدة ، انا ألقي نظرة كما تعلمون جودة الخصم.".
واستطرد :"مباراة الاياب في دور نصف النهائي دائما أصعب مباراة أكثر صعوبة من النهائي، نحن نتحكم في عواطفنا لنفعل بالضبط ما يتعين علينا القيام به ، نحاول إقناع اللاعبين بأن هذه هي أفضل طريقة للفوز بهذه المباراة".
وعن احتمالية مشاركة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان من عدمها رد قائلا :"بالتأكيد سوف يلعب، أنا اتطلع لمشاركته من أجل كرة القدم، من أجل المباراة ذاتها ، آمل أن يتمكن من اللعب".
واختتم تصريحاته :"ممتن لوجودي في هذا الدور، ونريد تقديم مباراة جيدة غداً.
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