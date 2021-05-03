جوارديولا: سنواجه باريس سان جيرمان من أجل التأهل إلى نهائي الأبطال

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مواجهة فريقه غدًا أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف دوري أبطال أوروبا.





وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"من دواعي سروري أن أكون هنا في نصف النهائي، بالنسبة لمعظمنا هذه هي المرة الأولى وسنقدم مباراة جيدة للفوز والتأهل للنهائي".





وأضاف :"أعلم ما الذي نلعب من أجله ، في هذه المباريات، لا تحتاج إلى الكثير من المشاعر كن هادئًا وأعلم ما يجب عليك فعله، لست مضطرًا لإخبار أي شخص، اللاعبين، الغرفة الخلفية، الطاقم، الطباخين ، الجميع يعرف مدى أهمية ذلك".





وتابع :"أعرف ما الذي سيفعلونه ، الرغبة في الوصول إلى نهائي دوري الابطال ، نحن نركز على أنفسنا ، نلتزم ببعضنا البعض في اللحظات السيئة ، نعاني معًا ، نحاول فرض سيطرتنا وندافع جيدًا ، ونتحلى بالصبر ، ونحاول تسجيل الأهداف".





وزاد :"كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها وفي معظم الأوقات عليك القيام بذلك ، غدًا ، في اللحظات السيئة أعلم اننا سنرد بشكل جيد ، نحن نعلم ما يتعين علينا القيام به للوصول إلى النهائي.".





وأشار :"باريس فريق غير عادي ، والجميع يعرف ذلك ، يمكنهم فعل شيء لا يتوقعه أحد والفوز به أنظر إلى صفاتهم".





وأوضح :"في نفس الوقت نحن نعلم كم يمكننا أن نكون جيدين ، وغدًا في الساعة 8 مساءً يجب أن نكون هناك ونفعل ذلك مرة أخرى ( الفوز ) ، الأمر ليس معقدًا".





وأردف :" أنا متفائل بشكل لا يصدق ، أنا أكثر هدوءًا من قبل ، تدرب اللاعبون جيدًا اليوم وأمس ، الكل يريد المساعدة ، انا ألقي نظرة كما تعلمون جودة الخصم.".





واستطرد :"مباراة الاياب في دور نصف النهائي دائما أصعب مباراة أكثر صعوبة من النهائي، نحن نتحكم في عواطفنا لنفعل بالضبط ما يتعين علينا القيام به ، نحاول إقناع اللاعبين بأن هذه هي أفضل طريقة للفوز بهذه المباراة".





وعن احتمالية مشاركة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان من عدمها رد قائلا :"بالتأكيد سوف يلعب، أنا اتطلع لمشاركته من أجل كرة القدم، من أجل المباراة ذاتها ، آمل أن يتمكن من اللعب".





واختتم تصريحاته :"ممتن لوجودي في هذا الدور، ونريد تقديم مباراة جيدة غداً.



