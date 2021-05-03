السفير الروسي بالقاهرة: أتيت إلى الغردقة بالطريق البري لمشاهدة الطرق والاستمتاع بساحل البحر الأحمر

حرص "بوريسينكو" السفير الروسي بالقاهره على القدوم لمدينة الغردقة من خلال الطريق البرى بسيارته لمشاهدة الطرق ويستمتع بساحل البحر الأحمر، حيث تعد الزيارة الأولى له للمحافظة.



وعقد السفير الروسي لقاء مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، لبحث الاستعدادات المتعلقة بعودة الطيران الروسي لمدينة الغردقة وترتيب استئناف رحلات الطيران الروسي خلال الفترة القليلة المقبلة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية في الغردقة، بعد اتصال تم ما بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، واللذين اتفقا علي عودة الطيران الروسي بشكل كامل لمصر بما في ذلك لمدينتي الغردقة وشرم



وأكد السفير الروسي بالقاهره، أنه نقاش العديد من الملفات الهامة مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، لافتًا أن هناك تعاون مشترك بين روسيا والقاهرة فى مجالات عديدة.



وحرص غيورغي بوريسينكو السفير الروسي، على قضاء

إجازته بصحبة أسرته داخل أحد المنتجعات السياحية جنوب مدينة الغردقة.



كان سفير روسيا لدى مصر وصل، مساء أمس الأحد، ليناقش على هامش زيارته للغردقة آخر الاستعدادات المتعلقة بعودة الطيران الروسي للمدينة بعد انقطاع دام لـ 6 سنوات.



