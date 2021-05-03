حريق يلتهم أرض فضاء في الإسكندرية

شهدت منطقة حجر النواتية شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأثنين، إندلاع حريق في أرض تابعة لشركة النجاس المصرية، دون حدوث أي من الإصابات. تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق فى أرض شركة النحاس على محور المحمودية، وتم إبلاغ الحماية المدنية ووصلت بسياراتها إلى مكان الحادث وجارى إخماد الحريق.



وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق نشب في هيش تراكم على أرض فضاء بجوار الشركة واندلعت النيران بها وجارى السيطرة عليها تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.