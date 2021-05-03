انقلاب سيارة محملة بالفاكهة على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، انقلاب سيارة محملة بالفاكهة بمنزل كوبري قها القديم اتجاه "بنها - القاهرة"، دون خسائر بالأرواح أو إصابات.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من أمل فوزي رئيس مدينة قها، يفيد انقلاب سيارة محملة بالفاكهة بمنزل كوبري قها القديم اتجاه "بنها - القاهرة"، دون خسائر بالأرواح أو إصابات،



انتقل على الفور فريق الأزمات بالوحدة تحت إشراف عبد الخالق الدوبي سكرتير عام المدينة، ومصطفى يس مدير قسم الحملة الميكانيكية، وعلي عبدالباقي مدير فريق الأزمات بالوحدة وبحضور قوه من قسم شرطه قها.



جرى رفع آثار الحادث بواسطه معدات الوحدة وتسيير حركة المرور، ولم يسفر عن وجود خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.