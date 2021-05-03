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السيطرة على حريق في شقة سكنية بالإسكندرية

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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إندلع حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع بمنطقة العجمي غربي محافظة الإسكندرية، مما تسبب في إصابة سيدة وطفلاها بحروق طفيفة.
 تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا باندلاع حريق فى شقة بشارع البستان بطريق الإسكندرية مطروح، انتقلت قيادات الحى بصحبة قوات الدفاع المدنى وقوة من قسم الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتبين إندلاع الحريق نتيجه ماس كهربائى بالدور الرابع وسقوط أجزاء من البلكونه على الدور الأول نتج عنه أيضا حريق بالغسيل، وتم السيطره من قبل الحمايه المدنيه وتسبب الحريق فى تلفيات بمنقولات الشقه بالكامل واصابه صاحبه الشقه وطفلين بحروق خفيفه فى الوجه والزراعين وتم نقلهم بالاسعاف إلى مستشفى رأس التين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعه.‎

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