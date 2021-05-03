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لليوم الثاني لجان مرور للتأكد من إغلاق الشواطئ والحدائق العامة فى سفاجا(صور)

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أكدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، على متابعة إغلاق الشواطئ والحدائق لليوم الثانى على التوالى خلال احتفالات أعياد الربيع لمواجهة فيروس كورونا ومنعا للتجمعات تتفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال لجان مجلس المدينة


وتابعت رئيس مدينة سفاجا خلال تلك اللجان إغلاق الطرق المؤدية إلى الشواطئ والمتنزهات ووضع الموانع على شاطئ كيلو 8 وجميع الشواطئ العامة والمفتوحة بالكيلو 14و الكيلو 10، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بعدم التواجد بالشواطئ والمتنزهات، ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد.


وأكدت رئيس المدينة سفاجا على تفعيل دور المتابعة الميدانية فى المرور على مداخل المدينة ومتابعة الإجراءات الأمنية من قبل رجال الأمن والمرور، مؤكدةً على استجابة أهالى سفاجا للتحذيرات بعدم التجمعات فى الشواطئ حفاظا على سلامتهم من وباء فيروس كورونا.
لليوم الثاني لجان مرور للتأكد من إغلاق الشواطئ والحدائق العامة فى سفاجا(صور)
لليوم الثاني لجان مرور للتأكد من إغلاق الشواطئ والحدائق العامة فى سفاجا(صور)
لليوم الثاني لجان مرور للتأكد من إغلاق الشواطئ والحدائق العامة فى سفاجا(صور)
لليوم الثاني لجان مرور للتأكد من إغلاق الشواطئ والحدائق العامة فى سفاجا(صور)
لليوم الثاني لجان مرور للتأكد من إغلاق الشواطئ والحدائق العامة فى سفاجا(صور)
لليوم الثاني لجان مرور للتأكد من إغلاق الشواطئ والحدائق العامة فى سفاجا(صور)

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