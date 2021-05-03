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"هيرميس"تستحوذ على حصة سوقية 41% من حجم سوق السمسرة بالبورصة في أبريل الماضي

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:43 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
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تصدرت شركة المجموعة المالية هيرميس صدارة قائمة شركات الوساطة بالبورصة من حيث قيم التداولات في السوق الرئيسي  وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال تعاملات شهر أبريل الماضي.

 

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس على حصة سوقية 41.6% من إجمالي قيم التداول في السوق الرئيسي  وخارج المقصورة بالبورصة خلال تعاملات أبريل، محققة قيم تداولات 21.8 مليار جنيه بالتداول على 340 مليون سهم  من خلال تنفيذ 51 ألف عملية.

 

وجاء في المرتبة الثانية بالقائمة" التجاري الدولي للسمسرة" بقيم تداولات مليار جنيه؛ مستحوذا على حصة سوقية  11.8%،  واحتل  المركز الثالث" هيرميس للوساطة المالية" بقيم تداولات 3.8 مليار جنيه مستحوذة على  حصة سوقية 7.3% من  حجم  سوق السمسرة خلال شهر أبريل.

 

واحتل المركز الرابع في قائمة شركات الوساطة المالية " بلتون لتداول الأوراق المالية" بحصة سوقية 4.7% محققة قيم تداولات 2.4 مليار جنيه، وخامسا  جاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية محققة قيم تداولات 2.40 مليار جنيه  مستحوذة على  حصة سوقية 4.6%

 

 

اء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.37 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.5%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 1.7 مليار جنيه بنسبة 3.3%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 3.1%.

 

و فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، و 1.1 مليار جنيه، بنسبة 2.8%، 2.1% على التوالي.

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