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دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2021 (دعاء 21 رمضان 2021).. "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ عَلَيَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ" | وافضل الادعية المستحبة

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:53 م
دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2021
دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2021
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دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2021 (دعاء 21 رمضان 2021).. "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ عَلَيَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ" | وافضل الادعية المستحبة

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان، نقدم لكم متابعينا الكرام، مجموعة من الادعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتي ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، وذلك تزامنًا مع أيام شهر رمضان المعظم، حيث أكد النبي "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.
 
دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان
وإليكم دعاء اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلًا، وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ". 
 
ثواب دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان
ثواب دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2021: "مَنْ دَعَا بِهِ نَوَّرَ اللَّهُ تَعَالَى قَبْرَهُ، وَبَيَّضَ وَجْهَهُ، وَمَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ".

ادعية مستحبة في اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2021
الدعاء من العبادات المحببة في شهر رمضان فبعد أداء الفروض في هذا اليوم يمكن الدعاء للتقرب إلى الله، ومن هذه الأدعية:

- اَللّهُمَّ واجْعَل لي نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا اَجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَِدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ.

- اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، واطعام الطعام، وافشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. اللهم بلّغنا شهرك بعظيم غفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا جنّتك، وسخّر لنا الطيّبين من خلقك، واشرح صدورنا بذكرك، وابعد عنّا كدر الدنيا وهمّها يارب العالمين.

- اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2021 (دعاء 21 رمضان 2021).. "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ عَلَيَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ" | وافضل الادعية المستحبة

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