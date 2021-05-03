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الأهلي يكشف سر استبعاد كهربا من مباراة غزل المحلة
الإثنين 03/مايو/2021 - 04:58 م
علي نبوي
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كشف
مصدر داخل النادي الأهلي السبب وراء مغادرة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق
الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لمران الأمس وخروجه من قائمة مباراة الفريق اليوم
أمام غزل المحلة.
واستبعد
بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة
الفريق الأحمر لمباراة اليوم أمام غزل المحلة والتي ستقام ضمن مباريات الجولة
التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال
المصدر إن كهربا اشتكى من الإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الأحمر
بالأمس وغادره قبل نهايته بدقائق.
وأضاف
المصدر بأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة فضل عدم استكمال
اللاعب للتدريبات الجماعية خوفا من تفاقم الإصابة.
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