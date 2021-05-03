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محافظ القليوبية يتابع غلق الكورنيش بمدن المحافظة تزامنا مع أعياد الربيع

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى، اليوم الإثنين، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية تفقد خلالها إغلاق الكورنيش والحدائق والمتنزهات على مدار اليوم بمدن بنها، وكفر شكر، والقناطر الخيرية، وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد محافظ القليوبية، بالتزام المواطنين وعدم التواجد بالشواطىء والحدائق خلال أعياد شم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أنه جرى رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددا على متابعة رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة.

ووجه المحافظ، بالمرور الدوري من خلال اللجان المعنية علي الكافتيريات والمولات التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع منع أي صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وجدد محافظ القليوبية مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا محفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع،
مشيرًا أنه لديه ثقة في وعي وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الاجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعه وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين وتسير في كل الإتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.
محافظ القليوبية يتابع غلق الكورنيش بمدن المحافظة تزامنا مع أعياد الربيع
محافظ القليوبية يتابع غلق الكورنيش بمدن المحافظة تزامنا مع أعياد الربيع
محافظ القليوبية يتابع غلق الكورنيش بمدن المحافظة تزامنا مع أعياد الربيع
محافظ القليوبية يتابع غلق الكورنيش بمدن المحافظة تزامنا مع أعياد الربيع
محافظ القليوبية يتابع غلق الكورنيش بمدن المحافظة تزامنا مع أعياد الربيع
محافظ القليوبية يتابع غلق الكورنيش بمدن المحافظة تزامنا مع أعياد الربيع
محافظ القليوبية يتابع غلق الكورنيش بمدن المحافظة تزامنا مع أعياد الربيع
محافظ القليوبية يتابع غلق الكورنيش بمدن المحافظة تزامنا مع أعياد الربيع
محافظ القليوبية يتابع غلق الكورنيش بمدن المحافظة تزامنا مع أعياد الربيع
محافظ القليوبية يتابع غلق الكورنيش بمدن المحافظة تزامنا مع أعياد الربيع

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