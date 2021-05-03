موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعطي الأمر لرحيله





هناك حالة من الغموض تسود بشأن مستقبل والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد خروجه من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن خروج بواليا من حسابات موسيماني يرجع لأسباب فنية، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة وعدم اقتناصه للفرص التي منحها له.





وتابع المصدر، أن ضعف الدور الخططي والتكتيكي الذي يخدم خطة لعب موسيماني، بجانب غياب التهديف، ساهما بقوة في خروج بواليا من حسابات الجنوب إفريقي، في الوقت الذي يتألق فيه محمد شريف على المستوى التهديفي.





وشارك بواليا منذ الانتقال للأهلي هذا الموسم في 16 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.



