



كيفية أداء صلاة التسابيح في المنزل؟.. دار الإفتاء تجيب





يتساءل كثيرون عن أداء صلاة التسابيح، وكيفية أدائها في المنزل، وشرحت دار الإفتاء المصرية، كيفية أداء صلاة التسابيح في العشر الأواخر من رمضان، موضحة أن صلاة التسابيح أربع ركعات «أي بتسليمة واحدة» بدون تشهد أوسط، لافتة إلى أنه في كل ركعة من الركعات الأربعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة «أي سورة تختارها».





وأضافت الإفتاء : بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات "سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر" 15 مرة.





وتابعت: «ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد في الركوع تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده.. إلخ، ثم تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات».





وتابعت الإفتاء : ثم تهوي ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد في السجود وتقول "سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر" 10 مرات.





واستكملت الإفتاء : ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول "سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر" 10 مرات، ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول "سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر" 10 مرات.





وأشارت الإفتاء : ثم ترفع رأسك من السجود وتجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام وتقول "سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر" 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.





وأكدت الإفتاء، أن تفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فتكون بذلك 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح.



