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بريطانيا تعلق على واقعة اقتحام ملعب أولد ترافورد

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشف جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أنه لا يمكنه إدانة تصرفات جماهير كرة القدم التي اقتحمت ملعب مانشستر يونايتد للاحتجاج ضد ملاك النادي مما تسبب في تأجيل مباراته أمام ليفربول.
وقال كليفرلي في تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز العالمية :"لا يمكننا إدانة الصور التي شاهدناها عن اقتحام الملعب".
واختتم كليفرلي تصريحاته قائلا:"نحتاج لتفهم إحباط الجماهير وليس فقط جماهير مانشستر يونايتد بل العديد من الأندية".
وتأجلت مباراة القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي أمس الأحد بعد أن اقتحمت جماهير المان يونايتد ستاد أولد ترافورد من أجل الاحتجاج على عائلة جليزر المالكة للشياطين الحمر.
وكانت المباراة ستقام أمام مدرجات خالية بسبب قيود فيروس كورونا  لكن ذلك لم يمنع مشاهد الفوضى داخل وخارج أولد ترافورد مما أدى لإصابة ضابط بزجاجة وفقا لبيان شرطة مانشستر الكبرى.
ولم يتم تحديد موعد جديد للمباراة وكان مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بحاجة للفوز حتى يحرم مانشستر سيتي من التتويج أمس الأحد.
وجاءت احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد المخطط لها بعد قرار مجلس إدارة النادي بالانضمام إلى بطولة دوري السوبر الأوروبي بجانب 5 أندية إنجليزية أخرى والتي انهارت خططها الانفصالية في غضون أيام بعد معارضة واسعة النطاق.

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مانشستر يوناتيد اولد ترافورد الدوري الإنجليزي

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