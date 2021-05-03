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"هتعيش عالة علينا".. شاب يهشم رأس والده العجوز ويذبحه في الهرم

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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في أول ليالي العشر الأواخر من الشهر المبارك، قتل شاب عشريني العمر، والده دون رحمة، حيث هشم رأسه قبل أن يذبحه بسكين، بمنطقة الهرم، غربي محافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغًا من فران عشريني العمر يفيد بأنه لدى عودته من عمله عثر على جثة والده العجوز، مقتولًا داخل مسكنهم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والمقدم حسن الصبان وكيل الفرقة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة عجوز مهشم الرأس وبه آثار جرح ذبحي بالرقبة يرتدي ملابسه مهشمة.

استمعت أجهزة الأمن إلى أقوال نجل الضحية الذي أكد أن والده على سوء حالة والده الصحية، ومعاناته من أمراض مزمنة إضافة إلى تليف بالكبد.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة فحص علاقات المجني عليه مع أفراد أسرته "زوجته - نجلاه" وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار سكنه.

تحريات فريق البحث توصلت إلى أن نجل الضحية الأكبر عاطل، عمره 28 سنة وراء ارتكاب الواقعة، والذي تبين اختفائه ومغادرته المنزل في وقت مزامن لوقت الجريمة، ملابسه بها آثار دماء.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة تمكنت القوات من ضبطه، وبمناقشته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

وقال خلال التحقيقات التي أجريت معه إن مشادة كلامية وقعت بينه ووالده، لمعايرته بعدم الشغل.. " هتفضل طول عمرك عاطل وعالة علينا"، ما دفعه إلى ضرب والده حتى أسقطه أرضا، لترتطم رأسه بالأرض، ثم أحضر سكينا وذبحه، وفر هاربا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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