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بشرة خير .. السفير الروسي بالقاهرة عودة السياحة الروسية إلى القاهرة خلال 30 يوما

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قال السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو، إن عودة السياحة الروسية جاءت بعد تقارب مصري روسي بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين، خاصة أن مصر حليف دائم لدولة روسيا، وأن هناك تعاون وثيق بين البلدين.

وأكد بوريسينكو، أن عودة السياحة الروسية نتاج فترة عمل متواصلة بين الحكومات وتبعتها إجراءات اتفق عليها الرئيسين وهي الحفاظ على سلامة السائحين الروس مؤكدا أن مصر تجنبت سيناريو انتشار فيروس كورونا كما في الهند وتسير نحو خطي ثابتة من حماية الشعب من فيروس كورونا المستجد التي تعاني كثير منها من دول العالم.

وأضاف السفير الروسي بالقاهره، إلى أن هناك ترتيبات لعودة السياحة الروسية بالغردقة، وأن الطيران الروسي سيعود بشكل كامل خلال شهر من الآن، وتحديدًا بداية شهر يونيو المقبل وذلك بعد إنهاء كافة الاستعدادات والتنسيق بين الشركات المصرية والروسية.

والتقى السفير الروسي بالقاهره، باللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، لبحث الاستعدادات النهائية الإستقبال السياحة الروسية خلال الفترة المقبلة، والذى أكد خلال لقائه أن هناك تعاون مشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

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