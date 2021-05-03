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عدد من السفراء المعتمدين لدى البحرين يطلعون في زيارة على الإجراءات الاحترازية للنزلاء ‎

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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بناء على دعوة من وزارة الداخلية، قام عدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين، وهم سفير سلطنة عمان "عميد السلك الدبلوماسي" وسفراء كل من الصين الشعبية ، ألمانيا الاتحادية ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، ايطاليا ، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة ومسؤول الشؤون القنصلية بسفارة روسيا الاتحادية ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي المعين لدى المملكة المقيم بالرياض ورئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية والمنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة ، بزيارة إلى مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" حيث اطلعوا على الإجراءات والخدمات التي يقدمها مركز الإصلاح والتأهيل للنزلاء وفي مقدمتها الرعاية الصحية المتكاملة التي تتم على مدار الساعة وفي ظل تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، وفي هذا السياق قام السفراء بزيارة عدد من مرافق الإصلاح والتأهيل منها العيادة الطبية والمباني ومنطقة الزيارات وآلية قيام النزلاء بالاتصال بأهاليهم وغيرها من الخدمات المقدمة.

 

وقد أطلع الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، السفراء على الإجراءات الاحترازية والخدمات المقدمة للنزلاء، تطبيقا لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى سير العمل بمركز الإصلاح والتأهيل وتقديم الخدمات بأعلى مستويات الكفاءة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، منوها إلى أن وزارة الداخلية، ماضية في إنفاذ القانون والعمل على تعزيز حقوق الإنسان، حيث خطت لما هو أبعد من الالتزام بمبادئها إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الشرطي.

 

واستعرض وكيل وزارة الداخلية، التدابير الوقائية المعمول بها، مشيرا إلى إتاحة لقاح فيروس كورونا مجانا وبشكل اختياري للنزلاء، حيث تم تطعيم 100% ممن قاموا بتسجيل أسمائهم.

 

وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن الاتصالات بين النزلاء وأهاليهم، قائمة ولم يتم قطعها وأن مركز الإصلاح والتأهيل، مفتوح أمام الجهات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومن بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها، والتي تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للتأكد من تلقي النزلاء للخدمات المنصوص عليها.

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سفراء البحرين الاصلاح والتاهيل

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