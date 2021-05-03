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الصحة: فرق التواصل المجتمعي توزع الكحول والكمامات على المواطنين

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن نشر فرق التواصل المجتمعي ببعض المحافظات لتقديم التوعية الصحية بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا؛ لكون الوقاية خير من العلاج، والتراخي من قبل المواطنين يؤدي لانتشار الفيروس.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن فرق التواصل تهدف لرفع الوعي المجتمعي خاصة بالمحافظات التي تشهد زيادة ولو طفيفة في أعداد الإصابات والتوجه لأماكن التجمعات بها والأسواق الشعبية والمحلات المفتوحة وأماكن الشراء.

وتابع وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن الفرق تقوم بتوفير الكحول والكمامات وتوزيعها على المواطنين، مشددًا على أن هذه الفرق مدربة على أعلى مستوى ولديها كافة الأدوات التي تساعدها على القيام بمهامها، وحققت مردود أكثر من رائع، موضحًا أن التطعيم بلقاح كورونا بدأ بـ 40 مركز، وكان هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في مراكز التطعيم، وأصبح الأن هناك 360 مركز تطعيم بالإضافة من بينها 10 مراكز عملاقة سيتم افتتاحها قريبًا، وخلال الأيام القادمة سيتم توفير كميات من لقاحات مختلفة لكورونا، متوقعًا أن تسرع مصر من وتيرة التطعيم خلال الفترة القادمة.

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