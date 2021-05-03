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مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20 | ننشر احداث وتفاصيل الحلقة العشرين من مسلسل لعبة نيوتن.. "هنا" تذهب إلى "حازم" بإبنهما | مسلسلات رمضان 2021

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:01 م
مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20
مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20
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مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20 | ننشر احداث وتفاصيل الحلقة العشرين من مسلسل لعبة نيوتن.. "هنا" تذهب إلى "حازم" بإبنهما | مسلسلات رمضان 2021

بدأت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20، بذهاب محمد فراج، الذي يؤدي دور مؤنس إلى منزل محمد ممدوح، الذي يؤدي دور حازم، للتفاهم عن موضوع مشكلة الزواج من منى زكي، وأن العدة انتهت لذلك تزوج منها، وأنه يتحدث إليه من أجل الورق والوضع القانوني وطلب منه انتهاء الأمر بشكل رسمي وسريعا.

احداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20
وحاول محمد فراج، الاتفاق مع محمد ممدوح، للذهاب لإنهاء هذا الأمر، واتفقا على الأسبوع المقبل، فيما أخبره أن منى زكي تريد أن تأتي إلى المنزل للحصول على بعض متعلقاتها الشخصية مثل ملابسها فقط، فرد عليه حازم بأنها تحصل أيضا على الأثاث في المنزل، إلا أنه رفض وقال له أنها لا تريد ذلك، ومن أجل التأكد اتصل بها لاستماع ذلك بنفسه.

وعندما اتصل بمنى زكي، ردت بأنها لا تريد أي شيء من المنزل وأنها لا تحتاج إليه، فيما سألها محمد فراج هل استطاعت قراءة الجواب الذي كتبه لها؟ فاكتشف أنها لا تعلم أي شيء عن الجواب وسرعان ما حاول محمد فراج غلق المكالمة.

ملخص مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20
وتشاجرت منى زكي بعد عودة محمد فراج للمنزل معه بسبب الجواب، ولكنه أخبرها أنها هي من أرادت عدم الحصول على الحقيبة، وأنه يحاول افتعال مشاكل بينهما.

وذهب محمد فراج إلى أمينة في الفندق، وأخبرها بأنه يريد السفر معها إلى فرنسا وينوي أن يكمل معها حياته، وأنها ستكون سعيدة معه، وهو ما وافقت عليه بعد أن علمت أن منى زكي تزوجت من آخر.

فيما ذهبت أمينة إلى منزل سيد رجب للحصول على متعلقاتها ودارت بينهما مشادة كلامية، وأخبرها أنه فعل ما تريده في موضوع محمد ممدوح وحبها له.

وانتهت الحلقة 20 من مسلسل لعبة نيوتن بطلب منى زكي من محمد فراج أن تجعل محمد ممدوح يرى ابنه إبراهيم، ورفض مؤنس في البداية لأنه يريد أن ينتهي من الإجراءات بدون مشاكل.

وذهبت يارا مع منى زكي وابنها إلى محمد ممدوح في عمله من أجل رؤية ابنه إبراهيم.

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20 | ننشر احداث وتفاصيل الحلقة العشرين من مسلسل لعبة نيوتن.. "هنا" تذهب إلى "حازم" بإبنهما | مسلسلات رمضان 2021

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