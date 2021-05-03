"شم النسيم".. شاهد حدائق الحيوانات والأسماك والأورمان من بيتك

قدمت وزارة الزراعة المصرية اليوم الاثنين بمناسبة شم النسيم، جولة بالفيديو في عدد من الحدائق العامة التي تم إغلاقها لأول مرة في هذا اليوم بسبب إجراءات الدولة لمنع الازدحام والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إنها قامت بتصوير عدد من الفيديوهات حدائق الحيوان والأورمان والأسماك تحت شعار " شم النسيم من البيت" من أجل أن يستمتع المواطنين بمشاهدة تلك الحدائق التى كانت تشهد تجمع عدد كبير منهم احتفالا بهذا اليوم في المنزل بعد أن تم إغلاقها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولة المصورة بالفيديو لقطات لعدد من الحيوانات داخل جنينة الحيوان بالجيزة من ضمنهم التمساح والأسد والغزال والزرافة، وحديقة الأسماك التي تم إنشاؤها في عهد الخديو اسماعيل، و مشاهد من أشجار ونخيل حديقة الأورمان بالجيزة.

وكان وزير الزراعة السيد القصير أصدر في أوائل شهر مايو باغلاق حدائق الحيوان والاورمان والاسماك خلال أعياد شم النسيم؛ في ضوء قرارات رئيس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أصدر قرارا بإغلاق حديقة الحيوان والأورمان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا.

‏يأتى ذلك فى إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

‏وفى سياق متصل، أصدر وزير الزراعة توجيهاته الى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال اعياد الربيع وشم النسيم ‏لضمان تداول منتجات غذائية صحية وآمنة حفاظا على صحة المواطنين من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.







