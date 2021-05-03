وزارة الري: تدعيم جسور المصارف بواحة سيوة

أعلنت الإدارة العامة للموارد المائية والري بواحة سيوه أنه جاري تعلية وتقوية وتدعيم وتسوية جسر مصرف مجمع دهيبة البر الايمن وجسر مصرف مجمع بهي الدين بواحة سيوه مؤكدة المرور الحقلي علي مسارات شبكات الري على الآبار العميقة الجاري تنفيذها ومواقع خزانات الخلط ضمن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوه وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها إنه تم الوصول بالحفر بالدقاق ¼ 12 لبئر وفلة الإنتاجي العميق لعمق 154 متر ضمن عملية حفر بئر انتاجي عميق بمنطقة وفلة بواحة سيوه وضمن خطة الدائرة للعام المالي 2021 - 2022 مشيرة الي أنه جاري إستمرار أعمال الصيانة للآبار الوزارية ضمن عملية إحلال وتجديد الأجزاء الظاهرة للآبار الوزارية وغلق الآبار العشوائية بواحة سيوه.

