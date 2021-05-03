تطوير العشوائيات: 650 مليون جنيه تكلفة مشروع "زهور مايو".. والانتهاء منه خلال شهرين

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن جار تنفيذ 1008 وحدات سكنية -42 عمارة- بمشروع "زهور مايو" بنسبة إنجاز بلغت نحو 80% كسكن بديل لسكان منطقة الزرايب العشوائية بمدينة 15 مايو، والمقرر الانتهاء منه خلال شهرين، لافتًا إلى أنه من بين المشروعات الخاصة بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة حتى منتصف 2021.



وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن تنفيذ هذا المشروع لم يتجاوز 8 أشهر، موضحًا أن المشروع عبارة عن مشروع متكامل يختلف عن باقي المشروعات حيث يوجد به حظائر وأماكن لفرز القمامة وتجمعيها لوجود أناس يعملوا بالفرز، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية والأماكن التجارية.



وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن تكلفة مشروع زهور مايو تصل لـ 650 مليون جنيه؛ نظرًا لطبيعة الأرض المختلفة.

