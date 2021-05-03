أنباء سارة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

يستعد ريال مدريد الإسباني بقوة لمواجهة تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز وذلك في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن سيرجيو راموس وفيرلاند ميندي تواجدا في تدريبات الفريق بشكل طبيعي ومن المتوقع إستدعائهم لموجهة الفريق اللندني.

وأوضح النادي بأن كلاً من رافائيل فاران ولوكاس فاسكيز وداني كارفاخال قاموا بأعمال محددة داخل المرافق بينما لا يزال فيدي فالفيردي معزولاً بسبب فيروس كورونا.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب دي ستيفانو معقل الملكي .