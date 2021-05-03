عبدالله جمعة: ما حدث مع جماهير الأهلي في السوبر غصب عني

أكد عبدالله جمعة نجم الزمالك، أنه معجب بالغاية بآداء محمد مجدي أفشة ويعتبره أفضل لاعب في مصر بالوقت الحالي، نظرًا لما يقدمه اللاعب مع المارد الأحمر ومنتخب مصر.









وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة (إم بي سي مصر) ردًا على سؤاله بمن هو اللاعب الأفضل في مصر:" "أحسن لاعب في مصر حاليا هو أفشة، لا أغازل الأهلي لكن فعلا هو الأفضل، لاعب ذكي ويشبه عبدالله السعيد عندما كان في الأهلي".





وعن علاقته بجماهير الأهلي أوضح:" تعرضت للسباب بوالدتي من جماهير الأهلي بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه بعد السوبر الإفريقي، كنت مضغوط وما قمت به بالذهاب اليهم وتوجيه إشارة مش سامع بعد تصويبي لركلة الجزاء هو شعور لا إرادي غصب عني".





وبسؤاله عن صالح جمعة قال :" أتمنى له كل التوفيق، ربنا يكرمك وتكسر الدنيا وتعود للنادي الأهلي".



