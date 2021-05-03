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عبدالله جمعة: ما حدث مع جماهير الأهلي في السوبر غصب عني
الإثنين 03/مايو/2021 - 05:33 م
الفجر الرياضي
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أكد عبدالله جمعة نجم الزمالك، أنه معجب بالغاية بآداء محمد مجدي أفشة ويعتبره أفضل لاعب في مصر بالوقت الحالي، نظرًا لما يقدمه اللاعب مع المارد الأحمر ومنتخب مصر.
وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة (إم بي سي مصر) ردًا على سؤاله بمن هو اللاعب الأفضل في مصر:" "أحسن لاعب في مصر حاليا هو أفشة، لا أغازل الأهلي لكن فعلا هو الأفضل، لاعب ذكي ويشبه عبدالله السعيد عندما كان في الأهلي".
وعن علاقته بجماهير الأهلي أوضح:" تعرضت للسباب بوالدتي من جماهير الأهلي بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه بعد السوبر الإفريقي، كنت مضغوط وما قمت به بالذهاب اليهم وتوجيه إشارة مش سامع بعد تصويبي لركلة الجزاء هو شعور لا إرادي غصب عني".
وبسؤاله عن صالح جمعة قال :" أتمنى له كل التوفيق، ربنا يكرمك وتكسر الدنيا وتعود للنادي الأهلي".
واختتم "إن شاء الله الموسم القادم ننافس على لقب دوري أبطال أفريقيا، الحمد لله على كل حال، وان شاء الله ننافس على لقب الدوري وكأس مصر الموسم الحالي".
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