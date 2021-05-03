"العسومي" يشيد بدعوة عدد من السفراء المعتمدين في مملكة البحرين لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالمبادرة المتميزة التي قامت بها مملكة البحرين بدعوة عدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين برئاسة عميد السلك الدبلوماسي ومشاركة الممثل المقيم للأمم المتحدة، لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل في جو بالمملكة والتي تعتبر الزيارة الأولى من نوعها، وذلك للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان والرعاية الطبية التي تقدم للنزلاء في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها إدارة المركز ضمن الجهود الوطنية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في مملكة البحرين، بالإضافة إلى الادعاءات التي وردت مؤخراً حول مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد رئيس البرلمان العربي في تصريحه أن دعوة مملكة البحرين لمثل هذه الزيارة يؤكد على قيم مملكة البحرين وثقافتها الأصيلة باحترام حقوق الإنسان والتي تأتي نتاجاً للنهج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كما تؤكد على أن مملكة البحرين ملتزمة بأعلى معايير حقوق الإنسان دولياً وبتطبيقها على أرض الواقع حيث تمثل زيارة مركز التأهيل دليلاً حقيقياً على هذا الالتزام الذي تحرص المملكة على تطبيقه في كافة المجالات على أراضيها.