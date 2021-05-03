حورية فرغلي تريند "جوجل" عقب عودتها لمصر

تصدرت الفنانة حورية فرغلي تريند موقع البحث الشهير "جوجل" وذلك عقب وصولها مطار القاهرة وعودتها مصر بعد إجرائها ثلاث عمليات في الأنف.



وشاركت "فرغلي" صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لطمأنة جمهورها عليها عقب عودتها لمصر.



وكتب تعليقا قائله: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".



وآثارت الفنانة حورية فرغلي قلق جمهورها في الفترة الأخيرة بسبب إجرائها أكثر من عملية في أنفها.