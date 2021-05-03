Advertisements

الأهلي يخطط لضم نجمي الرجاء المغربي

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع ثنائي نادي الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وبحسب تقارير صحفية مغربية عبر موقع "ليو 360 سبورت" المغربي، فإن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع سيفيان رحيمي جناح أيسر فريق الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع الموقع، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، يرغب أيضًا في ضم اللاعب بن مالاونجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويسعى موسيماني لتدعيم صفوف القلعة الحمراء بالعديد من اللاعبين المتميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تكوين فريق قوي للموسم الجديد.

أخبار تهمك

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعطي الأمر لرحيله

منذ ساعة و نصف

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ ساعتين

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ حوالي 4 ساعات

أنباء سارة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يخطط لضم نجمي الرجاء المغربي

منذ 34 دقيقة

تعرف على غيابات الأهلي المؤثرة أمام غزل المحلة

منذ نصف ساعة

عبدالله جمعة: ما حدث مع جماهير الأهلي في السوبر غصب عني

منذ ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تفاصيل بيان الزمالك الناري

منذ ساعة الا ربع

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 19 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

أنباء سارة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

05:30 م

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي