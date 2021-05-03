الأهلي يخطط لضم نجمي الرجاء المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع ثنائي نادي الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية مغربية عبر موقع "ليو 360 سبورت" المغربي، فإن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع سيفيان رحيمي جناح أيسر فريق الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة.

وتابع الموقع، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، يرغب أيضًا في ضم اللاعب بن مالاونجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى موسيماني لتدعيم صفوف القلعة الحمراء بالعديد من اللاعبين المتميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تكوين فريق قوي للموسم الجديد.