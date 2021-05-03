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ويستهام يونايتد يخرج من سباق الصراع على نجم تشيلسي

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح ديفيد مويس المدير الفني ويستهام يونايتد الإنجليزي أن ناديه لا يملك الميزانية المطلوبة من أجل التعاقد مع تامي أبراهام نجم تشيلسي الإنجليزي بعد أن زعمت تقارير صحفية أنه قد يكلف النادي اللندني 40 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل55 مليون دولار.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية بأن أبراهام استطاع تسجيل 12 هدفا مع البلوز في جميع البطولات في الموسم الحالي لكنه لم يعد يلعب في التشكيلة الأساسية مع تشيلسي منذ تعيين المدير الفني الألماني توماس توخيل في يناير الماضي.

وألمحت التقارير الصحفية أن أبراهام نجم منتخب إنجلترا الذي يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى يونيو 2023 يعتبر الهدف الأساسي لويستهام في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ويستهام يحتل المركز السادس برصيد 55 نقطة من 33 مباراة وبفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز رابع الذي خاض مباراة إضافية.

وقال مويس قبل مواجهة بيرنلي في الدوري اليوم الإثنين :"إذا كان هذا هو الرقم وهذا ما يتم قوله، فنحن نستبعد ذلك".

وأضاف :"لا نملك هذا المبلغ. ليس لدينا المال لشراء مهاجم بهذا المبلغ, هذا سيجعلنا خارج الحسابات تماما".

واختتم مويس تصريحاته قائلا :"لا أعتقد أننا سندفع هذا المبلغ من أجل لاعب واحد, سأشعر بالاندهاش إذا حدث ذلك".

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