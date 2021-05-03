Advertisements

أزارو يرفض عرضًا خياليًا من هذا النادي بسبب الأهلي

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
على خلاف
Advertisements

رفض المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق السعودي عرضًا خياليًا للرحيل إلى صفوف نادي بيراميدز في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

وليد أزارو يرفض عرض بيراميدز

 

وقدم مسؤولو نادي بيراميدز عرضا لضم المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق السعودي، تضمن حصوله على مبلغ مليون دولار سنويًا.

 

من جانبه رفض وليد أزارو العودة إلى الدوري المصري، إلى أن طريق الدوري المصري، إلا عن طريق النادي الأهلي، الذي توج معه سابقًا بلقب هداف الدوري.

 

الجدير بالذكر أن المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق السعودي، كان قد رحل عن الأهلي في أكتوبر الماضي للانضمام إلى النادي السعودي بعقد يمتد حتى 2022.

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لضم نجمي الرجاء المغربي

منذ 36 دقيقة

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل بيان الزمالك الناري

منذ ساعة الا ربع

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 19 ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أنباء سارة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على غيابات الأهلي المؤثرة أمام غزل المحلة

منذ نصف ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويعطي الأمر لرحيله

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

أنباء سارة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

05:30 م

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي