أزارو يرفض عرضًا خياليًا من هذا النادي بسبب الأهلي

رفض المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق السعودي عرضًا خياليًا للرحيل إلى صفوف نادي بيراميدز في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وليد أزارو يرفض عرض بيراميدز

وقدم مسؤولو نادي بيراميدز عرضا لضم المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق السعودي، تضمن حصوله على مبلغ مليون دولار سنويًا.

من جانبه رفض وليد أزارو العودة إلى الدوري المصري، إلى أن طريق الدوري المصري، إلا عن طريق النادي الأهلي، الذي توج معه سابقًا بلقب هداف الدوري.

الجدير بالذكر أن المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق السعودي، كان قد رحل عن الأهلي في أكتوبر الماضي للانضمام إلى النادي السعودي بعقد يمتد حتى 2022.