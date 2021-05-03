قال الزمالك إنه قرر تقديم شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة ضد ما اعتبره "تجاوزات" ضد النادي في كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة.



وطالب الزمالك عبر موقعه على الإنترنت اليوم الإثنين بالتحقيق في بعض الوقائع التي حدثت في الأيام الماضية، عقب اجتماع اللجنة المؤقتة التي تدير النادي.



واشتكى الزمالك من إنهاء الحكم جهاد جريشة مباراته ضد بيراميدز في الدوري الممتاز لكرة القدم قبل اكتمال الوقت المحتسب بدل الضائع خلال التعادل 1-1 الأحد.



ويعتقد الزمالك أن الحكم أنهى اللقاء قبل ثلاث دقائق من اكتمال الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء مثيرة للجدل.



ويبقى الزمالك في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة بفارق أربع نقاط عن غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني لكنه خاض 16 مباراة.



واشتكى النادي في بيانه من تعيين حكام "لهم مواقف سابقة معادية للزمالك".



وأضاف أن الإدارة ناقشت قضايا أخرى مثل عدم الالتزام باللائحة في دوري كرة القدم لمواليد 1999، والتي توجب اعتبار الزمالك فائزاً باللقب "فيما تمت ترضية ناد آخر دون وجه حق" في إشارة إلى الأهلي بعد جدل حول هوية البطل.



كما عبر عن استيائه من إيقاف لاعب الفريق الأول إمام عاشور 12 مباراة، بسبب طريقة احتفاله مع فريق الشباب "والموقف المشبوه من محاولة إخفاء التظلم المقدم من النادي".



وامتدت الشكاوى إلى رياضات أخرى مثل كرة السلة، حيث أدان الزمالك توقيع عقوبات على الفريق "بالمخالفة للوائح وحرمانه من حقه باعتباره فائزاً على الأهلي" رغم إخلاء المدرجات بعد دخول عدد من المشجعين وهو ما اعترض عليه الأهلي.



وأدان منح لقب كأس مصر لكرة اليد عن موسم 2019-2020 إلى الأهلي "دون سند قانوني لتضيع فرصة المنافسة الشريفة على اللقب" بعد قرار عدم إكمال الموسم المؤجل بسبب فيروس كورونا.