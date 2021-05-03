تراجع Mortal Kombat في شباك التذاكر في مواجهة Demon Slayer



تراجع فيلم "مورتال كومبات" في نسخته الأحدث في شباك التذاكر الأمريكي، في مواجهة فيلم Demon Slayer الذي تقدم للمركز الأول في الاسبوع الثاني من طرحه.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، نجح الفيلم الياباني للرسوم المتحركة في حصد 6.4 مليون دولار في ثاني اسبوع له من العرض، ليتقدم للمركز الأول بشباك التذاكر.

وبذلك يكون قد حقق الفيلم ايرادات اجمالية تصل لـ 423 مليون دولار.

