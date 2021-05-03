كريس مارتن يشرف على إحدى حلقات "أمريكان أيدول"



يستعد النجم كريس مارتين للاشراف على الحلقة القادمة من برنامج اكتشاف المواهب أمريكان أيدول، التي ستكون مستوحى من أغنيات فرقته الشهيرة "كولد بلاي".

وبحسب صحيفة ديلي ميل، سيكون كريس بمثابة المشرف الفني على الحلقة القادمة، التي سيقدم بها المتسابقين بالبرنامج اغنيات من اغاني الفرقة الشهيرة.

وسيعمل كريس على تقديم النصح والارشاد للمتسابقين لتقديم أفضل العروض خلال البرنامج.

