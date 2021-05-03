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شوارع الأقصر تخلو من المواطنين في شم النسيم.. والمحافظ يقدم الشكر للأهالي

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، خلو شوارعها من المواطنين، وذلك تطبيقًا للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تزامنًا مع الاحتفال بشم النسيم.

و قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن الحدائق والمتنزهات بجميع مدن المحافظة ظهرت خالية تمامًا من أى رواد للإحتفال بعيد شم النسيم، وذلك في اطار تطبيق خطة الدولة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا من خلال منع التجمعات والزحام.

وأشار محافظ الأقصر، إلى إلتزام أهالي المحافظة بالتعليمات وعدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة، والذي يعكس وعى وحرص أهالي محافظة الأقصر.

كما وجه محافظ الأقصر، الشكر للأهالي لحرصهم على التجاوب التام مع الإجراءات الاحترازية المقررة، داعيًا إياهم إلى استمرار الإلتزام بمثل هذه الإجراءات من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها للخروج من هذه الأزمة والحفاظ على حياة المواطنين.

وأوضح محافظ الأقصر، بأنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة على مدار الساعة لكافة الحدائق لاسيما خلال الفترة المسائية والتى تمثل فترة الذروة لخروج المواطنين للمتنزهات.
شوارع الأقصر تخلو من المواطنين في شم النسيم.. والمحافظ يقدم الشكر للأهالي
شوارع الأقصر تخلو من المواطنين في شم النسيم.. والمحافظ يقدم الشكر للأهالي
شوارع الأقصر تخلو من المواطنين في شم النسيم.. والمحافظ يقدم الشكر للأهالي
شوارع الأقصر تخلو من المواطنين في شم النسيم.. والمحافظ يقدم الشكر للأهالي
شوارع الأقصر تخلو من المواطنين في شم النسيم.. والمحافظ يقدم الشكر للأهالي
شوارع الأقصر تخلو من المواطنين في شم النسيم.. والمحافظ يقدم الشكر للأهالي

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