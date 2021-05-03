Advertisements
شوارع الأقصر تخلو من المواطنين في شم النسيم.. والمحافظ يقدم الشكر للأهالي
الإثنين 03/مايو/2021 - 05:56 م
طاهر الحساني
Advertisements
شهدت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، خلو شوارعها من المواطنين، وذلك تطبيقًا للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تزامنًا مع الاحتفال بشم النسيم.
و قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن الحدائق والمتنزهات بجميع مدن المحافظة ظهرت خالية تمامًا من أى رواد للإحتفال بعيد شم النسيم، وذلك في اطار تطبيق خطة الدولة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا من خلال منع التجمعات والزحام.
وأشار محافظ الأقصر، إلى إلتزام أهالي المحافظة بالتعليمات وعدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة، والذي يعكس وعى وحرص أهالي محافظة الأقصر.
كما وجه محافظ الأقصر، الشكر للأهالي لحرصهم على التجاوب التام مع الإجراءات الاحترازية المقررة، داعيًا إياهم إلى استمرار الإلتزام بمثل هذه الإجراءات من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها للخروج من هذه الأزمة والحفاظ على حياة المواطنين.
وأوضح محافظ الأقصر، بأنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة على مدار الساعة لكافة الحدائق لاسيما خلال الفترة المسائية والتى تمثل فترة الذروة لخروج المواطنين للمتنزهات.
Advertisements