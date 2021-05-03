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أول تعليق من أوباميانج بعد تعافيه من الملاريا

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال بيير إمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، إنه يشعر بسعادة كبيرة بعدما سجل هدفا في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية منذ تعافيه من الملاريا وخلال الفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وغاب القائد أوباميانغ بعد إصابته بالملاريا خلال الارتباط باللعب مع منتخب الغابون في مارس وقضى بعض الوقت في المستشفى الشهر الماضي قبل أن يتعافى بشكل تدريجي ويعود إلى التشكيلة.

وسجل المهاجم البالغ عمره "31 عاما" الهدف الثاني لأرسنال بعدما هز زميله المصري محمد النني الشباك ليصبح الفريق الفائز تاسعا في جدول الترتيب.

وقال أوباميانغ الذي سجل 15 هدفا مع أرسنال في كل المسابقات هذا الموسم: أنا سعيد حقا بالعودة أولا وتسجيل الهدف. عندما يغيب المرء عدة أسابيع، يدرك مدى أهمية العودة إلى الملعب. في آخر خمس دقائق كنت أشعر بإرهاق كبير لكن في الواقع كنت أشعر أني في حالة جيدة طوال المباراة لذا أنا سعيد جدا.

وأضاف: يجب أن أقول إن الأطباء بذلوا جهدا مذهلا. أنا أشكرهم كثيرا على ذلك.

ويستضيف أرسنال منافسه فياريال في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس بعدما خسر 2-1 ذهابا في إسبانيا.

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