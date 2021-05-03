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منذ تولي السيسي.. كيف ساهمت "الإسكان" في تنمية محافظة الفيوم؟

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تحظى محافظات الصعيد باهتمام بالغ من قبل الدولة المصرية، إذ يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا، ويوجه دائما بتنميتها، وتلبية حاجة مواطنيها، الذين عانوا من الإهمال على مدى سنوات طويلة.

وتسعى الحكومة بخطوات متسارعة إلى تحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل فى تلك المحافظات، تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تنمية جميع محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بمختلف القطاعات، وخصوصا القطاعات الحيوية والمهمة، التى ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطنين اليومية، وتكفل لهم حقهم فى الحياة الكريمة.

ومن بين القطاعات التى استثمرت فيها الدولة المصرية، قطاع الإسكان، الذى ساهم وبشكل كبير فى تنمية محافظات الصعيد، من خلال إقامة الكثير من المشروعات المختلفة.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" كيف ساهمت وزارة الإسكان فى تنمية محافظة الفيوم:

- بلغت جملة الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة الفيوم، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر عام 2014 وحتى الآن، 4.306 مليار جنيه.

- وجهت استثمارات وزارة الإسكان بالفيوم لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة بالمحافظة، وبمدينة الفيوم الجديدة.

- بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة الفيوم منذ عام 2014 حتى الآن، 6945 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروع تحسين بيئة السكن، وغيرهما.

- جارٍ تنفيذ مشروعات رفع كفاءة مجازر قلمشاة، والفيوم بالغرب، ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر.

- تم وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب، و11 مشروعا للصرف الصحى، منها محطة صرف صحى الدمشقيين، ومحطـة معالجة أبوشنب.

- تم وجارٍ تطوير 24 قرية بمحافظة الفيوم.

- تنفيذ مشروعات الطرق بإجمالى أطوال 25.2 كيلو متر.

- بلغ إجمالى ما تم انفاقه منذ عام 2014 حتى الآن بمدينة الفيوم الجديدة، 1.545 مليار جنيه.

- فى قطاع الإسكان، تم تنفيذ 1836 وحدة سكنية بإجمالى استثمارات 340 مليون جنيه.

- فى قطاع الخدمات، تم تنفيذ 15 مشروعا خدميا بتكلفة 200 مليون جنيه.

- فى قطاع الطرق، تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 280 مليون جنيه.

- فى قطاع المرافق، تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 725 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان تعمل على تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، على النحو التالي:

المحور الأول: يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية.

المحور الثاني: تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة "الأجيال السابقة"، وذلك بتكلفة 26 مليار جنيه.

المحور الثالث: تنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه.

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