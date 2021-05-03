موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز





يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمصالحة جماهيره أمام سموحة بالجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





موعد مباراة الزمالك ضد سموحة بالدوري المصري





ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك ضد سموحة السكندري بالجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الخميس المقبل الموافق 6 مايو 2021.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد سموحة السكندري بالجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة "ON TIME SPORT 1" الناقل الحصري للبطولة المحلية.





وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام بيراميدز بالجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 41 نقطة من 19 مباراة خاضها الفارس الأبيض في البطولة.





وعلى الجانب الآخر يحتل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة.



