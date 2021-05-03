موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي بقطر









يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الإفريقي، في نهاية شهر مايو الجاري.





موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي، يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري.





الأهلي كان قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، أمام الزمالك، بعدما حقق الفوز أمامه بثنائية مقابل هدف، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.





في المقابل، حصد نهضة بركان المغربي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام بيراميدز، بعدما فاز بهدف دون رد.





جدير بالذكر أن الأهلي كان قد تعادل إيجابيًا أمس الجمعة، أمام نظيره الجونة، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.



