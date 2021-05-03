بعد تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.. تعرف على تكلفة أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص

بدأت وزارة التنمية المحلية، التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، فى 27 مركزا ومدينة بالمحافظات، التى تم اختيارها، وذلك اعتبارا من يوم السبت 1 مايو 2021، ولمدة شهرين.



ويأتى تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة بعد التوافق عليها، وبعد شهور عدة من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.



ويجرى تطبيق المنظومة بشكل تجريبى فى 27 مكزا ومدينة هم: حى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وحى جنوب الجيزة، ومركز ومدينة قها، وحى المنتزة أول، ومركز ومدينة كفر الدوار، ومدينة مطروح، ومركز ومدينة قويسنا، وحى ثان طنطا، ومركز ومدينة سيدى سالم، ومركز ومدينة فارسكور، ومركز ومدينة طلخا، ومركز ومدينة العريش، ومدينة شرم الشيخ، وحى الشرق بمحافظة بورسعيد، وحى ثالث الإسماعيلية، وحى السويس، وحى أول الزقازيق بالشرقية، ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحى غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، وحى شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز مدينة أسوان، وحى جنوب الغردقة، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها تكلفة أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقا للشتراطات البنائية الجديدة "أرضى + 4 أدوار" للأعمال السكنية والمدن بالمرحلة الانتقالية



فى البداية، يجب العلم بأن رسوم التراخيص تدفع فى المركز التكنولوجى، وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أى تغيير، علاوة على 1000 جنيه تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المافق المؤمنة، وتكون تكلفة أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقا للشتراطات البنائية الجديدة "أرضى + 4 أدوار" للأعمال السكنية والمدن بالمرحلة الانتقالية، على النحو التالى:



- إذا كانت مساحة الأرضى 200 متر مربع، ومساحة الدور 140 مترا مربعا، بإجمالى مسطحات 700 متر مربع، تكون أتعاب التصميم 35 جنيها للمتر المسطح، ويكون إجمالى أتعاب التصميم 24500 جنيه، وأتعاب الإشراف 32 جنيها للمتر المسطح، ويكون إجمالى أتعاب الإشراف 22400 جنيه.



- إذا كانت مساحة الأرضى 400 متر مربع، ومساحة الدور 280 مترا مربعا، بإجمالى مسطحات 1400 متر مربع، تكون أتعاب التصميم 30 جنيها للمتر المسطح، ويكون إجمالى أتعاب التصميم 42000 جنيه، وأتعاب الإشراف 26 جنيها للمتر المسطح، ويكون إجمالى أتعاب الإشراف 39200 جنيه.



- إذا كانت مساحة الأرضى 600 متر مربع، ومساحة الدور 420 مترا مربعا، بإجمالى مسطحات 2100 متر مربع، تكون أتعاب التصميم 25 جنيها للمتر المسطح، ويكون إجمالى أتعاب التصميم 52500 جنيه، وأتعاب الإشراف 24 جنيها للمتر المسطح، وتكون إجمالى أتعاب الإشراف 50400 جنيه.



- إذا كانت مساحة الأرضى 800 متر مربع، ومساحة الدور 560 مترا مربعا، بإجمالى مسطحات 2800 متر مربع، تكون أتعاب التصميم 20 جنيها للمتر المسطح، ويكون إجمالى أتعاب التصميم 56000 جنيه وأتعاب الإشراف 20 جنيها للمتر المسطح، وتكون إجمالى أتعاب الإشراف 56000 جنيه.



- إذا كانت مساحة الأرضى 100 متر مربع، ومساحة الدور 700 متر مربع، بإجمالى مسطحات 3500 متر مربع، تكون أتعاب التصميم 17 جنيها للمتر المسطح، ويكون إجمالى أتعاب التصميم 59500 جنيه وأتعاب الإشراف 18 جنيها للمتر المسطح، وتكون إجمالى أتعاب الإشراف 63000 جنيه.